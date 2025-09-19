Mercado San Miguel: mirá los precios de frutas y verduras para esta semana

Promediando el mes de septiembre, el Ente Descentralizado del mercado San Miguel, destaca la estabilidad de precios, que se mantiene por quinta semana consecutiva.

En el relevamiento efectuado en las sedes de Av. San Martín 782 y Pasaje Miramar 433, se registraron estos valores de frutas y verduras.

Frutas:

Frutillas $3.000 el kilo.

Manzana roja $2.000 el kilo y $3.000 el kilo.

Manzana verde $1.500 el kilo.

Mandarina bergamota $3.000 el kilo.

Naranja $2.000 el kilo.

Tanjarina $2.000 el kilo.

Bananas $2.000 la docena.

Mango $4.000 el kilo.

Carambola (importada) $10.000 el kilo.

Limones $1.500 la docena.

Sandía $1.500 el kilo.

Ananá $5.000 la unidad.

Ananá por Mitad $3.000.

Kiwi $8.000 el kilo.

Melón por mitad, grande $2.500.

Melón rocío de miel $2.000 cada uno.

Papaya $4000 el kilo.

Durazno peruano $6.000 el kilo.



Verduras:

Lechuga $1.000 la unidad.

Repollo $2.000 la unidad.

Brócoli $2.500 la unidad.

Puerro $500 la unidad.

Espinaca$1.500 el atado.

Rabanito $1.500 el atado.

Cebolla de verdeo $1.500 el atado.

Remolacha $2.000 el paquete.

Apio, la cuarta $500.

Choclos $1.000 cada uno.

Zapallo amarillo $1.500.

Batata $1.500 el kilo.

Tomate Cherry $1.500 el kilo.

Arvejas $3.000 el kilo.

Chauchas $4.000 el kilo.

Zapallitos $1.000 el kilo.

Zanahoria $1.000 el kilo.

Berenjena $1.500 el kilo.

Pimiento verde $4.000.

Pimiento rojo $4.000.

Tomate grande $1.500 el kilo.

Tomate chico $1.000 el kilo y medio.

Pepino $1.500 el kilo.

Papines $2.000 el kilo.

Zuquini $2.000 el kilo.



El horario de atención en el predio de Av. San Martín 782 es de lunes a sábados de 8 a 14 y de 17 a 21:30 hs.

En cuanto a su anexo, ubicado en pasaje Miramar 433, el horario es de lunes a jueves de 8 a 14 y de 17 a 21:30 hs. En tanto, los viernes y sábados la atención será de corrido de 8 a 21:30.

Los domingos ambos predios permanecerán cerrados.