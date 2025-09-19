El horario de atención, tanto en Av. San Martín 782 y en pasaje Miramar 433, es de 8 a 14 y de 17 a 21.30.
Desbarataron una banda en Joaquín V. González: Hay cinco detenidos
Cinco hombres mayores de edad fueron detenidos por la Dirección General de Investigaciones de la Policía.Salta19/09/2025
La Policía de Salta, por medio de la Dirección General de Investigaciones, desarticuló una banda que cometía delitos contra la propiedad en Joaquín V. González. La investigación inició tras denuncias de damnificados por la sustracción de dinero en camionetas estacionadas en la vía pública.
En ese marco, ayer se realizaron 6 allanamientos en inmuebles de las localidades de El Quebrachal y Embarcación. Fueron detenidos los investigados, cinco hombres mayores de edad.
Secuestraron dinero, celulares y otros elementos de interés para la causa junto a dos autos, vehículos que habrían sido utilizados para cometer los ilícitos.
Intervino la Fiscalía Penal 1 y el Juzgado de Garantías 1 jurisdicción Anta.
Con la participación de más de 1.100 emprendedores de toda la provincia, este viernes 19 de septiembre a las 17 horas abrirá sus puertas una nueva edición de la feria más convocante del norte argentino.
Se trata del nuevo pozo profundo instalado en barrio Solís Pizarro, que beneficiará a más de 6000 vecinos de la zona oeste baja.
La declaración del ministro de Economía la realizó luego de dos jornadas consecutivas en las que el Banco Central vendió US$ 432 millones para contener la suba de la divisa.
Con la participación de más de 1.100 emprendedores de toda la provincia, este viernes 19 de septiembre a las 17 horas abrirá sus puertas una nueva edición de la feria más convocante del norte argentino.
Cinco hombres mayores de edad fueron detenidos por la Dirección General de Investigaciones de la Policía.