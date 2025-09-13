La nueva tarifa tendrá su aplicación a partir del 22 de septiembre, para los servicios del interior (No Saeta).
B° Círculo I: Lo detuvieron por robar el tobogán de la plaza
La intervención fen barrio San Calixto. Se recuperó el elemento sustraído. Intervino la Fiscalía Penal 3.Salta13/09/2025
Efectivos de la División Motoristas de Emergencias Policiales realizaron esta madrugada un procedimiento en el marco de una alerta ciudadana por la sustracción de un juego infantil en la plaza del barrio Círculo I.
En ese contexto, detuvieron a un hombre de 38 años en inmediaciones del barrio San Calixto. Se recuperó el tobogán sustraído, quedando a disposición de la Justicia.
Intervino la Fiscalía Penal 3.
Entre las 13 y las 20 hs las distintas líneas modificarán sus paradas en el área afectada a la procesión del Milagro.
Se allanaron viviendas en los barrios Miguel Ortiz y Villa Primavera. Secuestraron elementos de interés para la causa. Intervino la Fiscalía Especializada en Ciberdelincuencia.
Después de los anfitriones Estados Unidos, México y Canadá, los fanáticos argentinos se registraron en masa apuntando a la Copa del Mundo