B° Círculo I: Lo detuvieron por robar el tobogán de la plaza

Efectivos de la División Motoristas de Emergencias Policiales realizaron esta madrugada un procedimiento en el marco de una alerta ciudadana por la sustracción de un juego infantil en la plaza del barrio Círculo I.

En ese contexto, detuvieron a un hombre de 38 años en inmediaciones del barrio San Calixto. Se recuperó el tobogán sustraído, quedando a disposición de la Justicia.

Intervino la Fiscalía Penal 3.