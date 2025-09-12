Entre las 13 y las 20 hs las distintas líneas modificarán sus paradas en el área afectada a la procesión del Milagro.
Detuvieron a dos hombres por Grooming en Salta Capital
Se allanaron viviendas en los barrios Miguel Ortiz y Villa Primavera. Secuestraron elementos de interés para la causa. Intervino la Fiscalía Especializada en Ciberdelincuencia.Salta12/09/2025
La Policía de Salta, a través de la Dirección General de Ciberseguridad, puso a disposición de la Justicia a dos hombres de 27 y 36 años investigados en una causa de grooming. Las diligencias iniciaron tras la denuncia realizada por un familiar de la damnificada.
En ese marco, efectivos de la División Prevención y Lucha contra la Trata de Personas allanaron dos viviendas ubicadas en los barrios Miguel Ortiz y Villa Primavera en Capital, donde secuestraron celulares y otros elementos de interés para la causa.
Intervino la Fiscalía Penal Especializada en Ciberdelincuencia.
La recepción de documentación y actualización de ficha social será hasta el 19 de este mes en la sede de Tartagal.
En la presentación ante la Corte Suprema se señala que el Estado nacional, además de desamparar a los más vulnerables, utilizó un acto de gobierno para generar mayor exclusión, en un contexto marcado por denuncias de corrupción en el manejo de fondos destinados a la discapacidad.
En la presentación ante la Corte Suprema se señala que el Estado nacional, además de desamparar a los más vulnerables, utilizó un acto de gobierno para generar mayor exclusión, en un contexto marcado por denuncias de corrupción en el manejo de fondos destinados a la discapacidad.
La recepción de documentación y actualización de ficha social será hasta el 19 de este mes en la sede de Tartagal.
Los gobernadores que participaron fueron Leandro Zdero (Chaco), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), tres dirigentes con vínculos estrechos con la gestión de Javier Milei.