El IPV sorteará viviendas en Aguaray

El Instituto Provincial de Vivienda (IPV) cerrará las inscripciones en el municipio de Aguaray para realizar un nuevo sorteo público de seis casas. El inicio de la inscripción es online desde la web del organismo http://(http://ipv.salta.gov.ar/); luego tendrán que presentar documentación respaldatoria para finalizar el trámite.



Los interesados en participar en el futuro sorteo de casas tendrán que cumplir los requisitos exigidos por el IPV, completar el formulario web hasta el 16 de septiembre, luego presentar documentación respaldatoria para finalizar el trámite de inscripción hasta el viernes 19 del mismo mes.



La presentación de documentación tanto para inscripción, como para actualización de ficha social será únicamente en la sede Tartagal del IPV, ubicada en Rivadavia 4. La atención será con previo turno web de lunes a viernes de 7.30 a 13.30 y martes hasta las 18.30.



Una vez finalizada la etapa de inscripción se comunicará la fecha de sorteo.