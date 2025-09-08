El objetivo de la obra es brindar más comodidad a los creyentes que ingresen al predio para encender y depositar las velas en las imágenes en honor a los Santos Patronos Tutelares de la ciudad.
Mercado San Miguel: avanza la construcción de las nuevas columnas
La Municipalidad continúa con las obras de reconstrucción del mercado San Miguel, más precisamente en el sector afectado por el incendio que consumió gran parte de la estructura y de los puestos.
Actualmente, se están completando las perforaciones de 12 metros de profundidad y llenado con hormigón, donde se construirán las nuevas columnas de hierro y en las que luego se colocarán las vigas correspondientes.
A su vez, también avanzan las tareas de demolición de las estructuras de material que se vieron afectadas por las llamas, tanto en paredes como en techos. También, se está trabajando en la fachada de la calle Urquiza, por lo que el paso peatonal se encuentra cortado en dicha vereda.
Estas acciones se están desarrollando en el 60 % del edificio, mientras que en el otro 40 % que da hacia la peatonal Florida, aún se encuentra abierto de manera normal hasta que inicien las nuevas obras en dicho sector.
Es importante destacar que, durante el tiempo de obra, el mercado permanece abierto de manera normal sólo por los ingresos por Florida y San Martín. El acceso por calle Urquiza se encuentra cerrado para el público en general.
Se cumplió un nuevo Aniversario de la Dirección General de Drogas Peligrosas de la PolicíaSalta09/09/2025
El acto fue presidido por el ministro de Seguridad y Justicia, Gaspar Solá Usandivaras. Destacó el importante trabajo que viene realizando la Dirección con el secuestro de más de 857 kilos de droga en lo que va del año.
Finalizados los alegatos, se conoció el veredicto para la mujer acusada de la muerte violenta de su hijo de 11 años, ocurrida el 31 de agosto de 2023 en la zona sudeste de la ciudad de Salta.
Tras la derrota, Milei conformará una mesa política con funcionarios propios y una de diálogo con los gobernadoresPaís08/09/2025
En la mesa política estarán Karina Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Martín Menem y Manuel Adorni. Por ahora no habrá salida de funcionarios
La capacitación está destinada a referentes comunitarios y público en general interesado en la temática.