La comunidad Salta Dev lanzó una competencia para crear una app que ayude a reunir a dueños con sus mascotas extraviadas durante la procesión del Milagro.
La Provincia Amparo para restablecer pensiones por discapacidad suspendidas por Nación
El gobernador Gustavo Sáenz instruyó a la Fiscalía de Estado de la Provincia a presentar una acción de amparo para exigir el restablecimiento urgente de las Pensiones No Contributivas por Invalidez y otros beneficios que fueron suspendidos “de manera ilegítima por el Estado Nacional y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS)”.
Además, se solicitó la intervención judicial para que se devuelvan los importes “indebidamente retenidos, se asegure la continuidad de estas prestaciones y se garantice el respeto a la dignidad de las personas con discapacidad”, se informó.
Al respecto el gobernador Sáenz volvió a manifestar que "en Salta no permitiremos que se vulneren los derechos de las personas con discapacidad".
El mandatario provincial también instó a que se realicen auditorías "serias y transparentes" sobre posibles beneficios otorgados de manera irregular, y que los responsables enfrenten las consecuencias legales que correspondan.
En ese sentido, enfatizó que "no pueden pagar justos por pecadores", asegurando que la suspensión masiva de beneficios afecta a quienes legítimamente los necesitan.
"Mi compromiso es estar siempre al lado de quienes más lo necesitan", concluyó el gobernador, subrayando el rol del Estado provincial en la defensa y protección de los derechos de todos los salteños.
El dólar oficial minorista se ubicó en $1.375 tras la intervención del Tesoro. Sin embargo, las acciones argentinas retrocedieron hasta un 9% en Wall Street.
En septiembre se da un fenómeno que se repite cada año: coincidiendo con la Fiesta del Milagro y la primavera, aumenta de manera considerable la demanda de turnos para celebrar matrimonios.
