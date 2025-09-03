En septiembre se da un fenómeno que se repite cada año: coincidiendo con la Fiesta del Milagro y la primavera, aumenta de manera considerable la demanda de turnos para celebrar matrimonios.
Sancionaron a un hombre que quemaba basura en el Arenales
Los vecinos quienes denunciaron un incendio de chatarras y basura domiciliaria en cercanías a sus viviendas.Salta03/09/2025
La Municipalidad, a través de la Patrulla Ambiental, logró detectar in fraganti a un hombre que se encontraba quemando basura en la ribera del río Arenales, más precisamente en el barrio 23 de Agosto.
Juan Pablo Farfán, director de la Patrulla Ambiental, explicó que “mediante un llamado al 105 constatamos un foco ígneo en dicho lugar por lo que derivamos las actuaciones a los bomberos para poder sofocarlo”.
“A su vez, labramos el acta de infracción correspondiente a la persona que se encontraba quemando chatarras, residuos y basura que había sido arrojada en la orilla del río Arenales”, destacó el funcionario.
Los vecinos del barrio habían denunciado que una familia que acumula chatarras y residuos para comercializar, luego arroja los desechos en la ribera donde otras personas aprovechan para depositar sus residuos domiciliarios; generando un foco infeccioso que en esta ocasión fue incendiado.
El acto fue presidido por el ministro de Seguridad y Justicia, Gaspar Solá Usandivaras, quien entregó también una camioneta 0 km al Destacamento local.
El "Xeneize" le ganó al "Tiburón" por 2-0 con goles de Di Lollo y Battaglia y suma tres partidos al hilo con victorias.
Las tareas consisten en una modificación de la traza del acueducto que se encuentra en la zona por donde pasará la nueva autopista que une la ciudad de Salta y Vaqueros.
La contracción de la demanda, dijo, obliga a los panaderos a trabajar al 50% de su capacidad