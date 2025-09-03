Sancionaron a un hombre que quemaba basura en el Arenales

La Municipalidad, a través de la Patrulla Ambiental, logró detectar in fraganti a un hombre que se encontraba quemando basura en la ribera del río Arenales, más precisamente en el barrio 23 de Agosto.

Juan Pablo Farfán, director de la Patrulla Ambiental, explicó que “mediante un llamado al 105 constatamos un foco ígneo en dicho lugar por lo que derivamos las actuaciones a los bomberos para poder sofocarlo”.

“A su vez, labramos el acta de infracción correspondiente a la persona que se encontraba quemando chatarras, residuos y basura que había sido arrojada en la orilla del río Arenales”, destacó el funcionario.

Los vecinos del barrio habían denunciado que una familia que acumula chatarras y residuos para comercializar, luego arroja los desechos en la ribera donde otras personas aprovechan para depositar sus residuos domiciliarios; generando un foco infeccioso que en esta ocasión fue incendiado.