El ministro de Seguridad se reunió con autoridades nacionales por el Plan Roca

El ministro de Seguridad y Justicia, Gaspar Solá Usandivaras, se reunió con secretario de Estrategia y Asuntos Militares del Ministerio de Defensa, Marcelo Rozas Garay. El encuentro de enlace se realizó en el marco de la coordinación interinstitucional que establece la Resolución 727/25 para la ejecución de “Operación Roca”.

En la primera etapa, la operación militar se concentrará en Salta, dentro del área delimitada como zona de seguridad de fronteras, indicó Rozas Garay, al tiempo que informó que se trabajará con una importante cantidad de personal y recursos tecnológicos de las Fuerzas Armadas.

Por su parte, Gaspar Solá Usandivaras destacó la importancia de Operación Roca en el norte provincial para reforzar las tareas de vigilancia y control de frontera en zonas no urbanas ni habilitadas como pasos fronterizos, cumpliendo los lineamientos de acción fijados en la Resolución 347/25 del Ministerio de Defensa.

La reunión de coordinación inicial entre Provincia y Nación se llevó a cabo hoy en el Ministerio de Seguridad y Justicia de Salta.