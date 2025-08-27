Alertan a los vecinos para que no sufran estafas al momento de tramitar su licencia

La Municipalidad de Salta advierte sobre estafas a los ciudadanos a la hora de realizar el trámite para obtener la Licencia de Conducir.

Desde la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial buscan que quienes realicen el trámite de forma online, no sufran ningún tipo de inconvenientes.

En las últimas horas se viralizó un video (https://www.facebook.com/share/v/16q9ytuwEP/) que conduce a un número de celular externo al municipio (1126305447), el cual se utiliza para realizar acciones fraudulentas.

Es por eso, que se recomienda a los ciudadanos extremar los cuidados y verificar que no se trate de algún tipo de acción fraudulenta a la hora de realizar dicho trámite.

Desde el municipio ya se tomaron cartas en el asunto y se reportaron tanto la cuenta de facebook donde se subió el video, como el número de celular.

Se destaca que la única forma y la correcta es realizar el trámite a través de la página web de la Municipalidad: https://municipalidadsalta.gob.ar/tramites/licencia-de-conducir/ y se aclara que no existen ni son necesarios los gestores, es decir que el trámite se paga una vez realizado y en el Centro Emisor de Licencias (CEL) correspondiente.

En caso de que sea para renovación, una vez que tengan todos sus papeles cargados, deberán asistir al CEL y realizar el trámite en cuestión de minutos. Una vez subida la documentación a la página web, un operador de Tránsito municipal se contactará con el conductor en un plazo máximo de 24 horas. Si la misma está aprobada se le enviará un link por mail para que pueda sacar el turno para dirigirse a retirar la licencia o presentarse al examen correspondiente.

En el caso de que los papeles no estén cargados de forma óptima, el trámite puede ser rechazado, pero con las indicaciones necesarias para que sea realizado nuevamente de forma correcta.