Detuvieron a cinco personas por quema de pastizales

La Municipalidad de Salta logró detectar a un grupo de personas que se encontraban quemando pastizales en cercanías a la avenida Gaucho Mendez, ubicada en la zona sudeste de la ciudad.

Luego de observar una columna de humo, el personal de la Patrulla Ambiental municipal se dirigió al lugar y confirmó que cinco sujetos estaban desmontando un predio y quemando los restos de las malezas.

Ante esta situación se procedió a sancionarlos y multar al encargado de la cuadrilla.

Por su parte, el personal policial del sistema de emergencias 911 procedió a la detención de estas personas por cometer un hecho de contravención.