Se recibirán aparatos electrónicos (RAEE), papel, cartón, tapitas, botellas, plásticos, latas y aceite vegetal usado (en botellas bien cerradas).
La semana que viene cobran los municipales con incrementos
l aumento responde al acuerdo establecido para este segundo semestre del año.Salta27/08/2025
La Municipalidad de Salta informa que el salario de agosto estará disponible en cajero, este miércoles 3 de septiembre. El mismo fue liquidado con un aumento del 4%. Este incremento forma parte del 14% que se estableció para este segundo semestre del 2025.
Anteriormente se dieron subas en febrero, abril y junio. Desde el ejecutivo se continúa trabajando para mejorar las condiciones laborales de los empleados municipales y realizar los pagos de sueldo en tiempo y forma.
Al mismo tiempo, la administración equilibrada de los recursos hace posible que se mantengan e incrementen los frentes de obra y se acompañe el crecimiento de los emprendimiento en la ciudad, dos ejes centrales de la actual gestión municipal.
Se definió el cronograma de pagos correspondiente al mes en curso.
Las actividades comenzarán en el CIC del barrio Limache desde mañana lunes hasta el miércoles
Desde el 2 de enero operará la nueva ruta aérea por Aerolíneas Argentinas, promoviendo así el turismo receptivo internacional y aumentando la conectividad de la provincia con más destinos.
Los responsables del programa Abuelos de la Tecnología contarán también la metodología de trabajo y la regularidad de las clases.
Se definió el cronograma de pagos correspondiente al mes en curso.