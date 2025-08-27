En septiembre se realizará el primer Reciclatón

La Municipalidad continúa implementando diversas acciones que tienen como objetivo potenciar el reciclaje, la reducción y la recuperación de residuos; además de colaborar con la economía circular de los mismos.

En este marco, se realizará el 1° Reciclatón de la ciudad donde los vecinos podrán depositar diversos tipos de residuos para su tratamiento por parte de las cooperativas y empresas del medio.

La jornada será el jueves 11 de septiembre de 10 a 17 hs en la playa de estacionamiento del Shopping Portal Salta (Easy).

Los participantes deberán llevar por separado:

Aparatos electrónicos (RAEE)

Papel, cartón, tapitas, botellas y bidones, plásticos y latas

Aceite vegetal usado de cocina (en botellas bien cerradas)

Y por primera vez el Eco botellas de plástico