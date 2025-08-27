l aumento responde al acuerdo establecido para este segundo semestre del año.
En septiembre se realizará el primer Reciclatón
Se recibirán aparatos electrónicos (RAEE), papel, cartón, tapitas, botellas, plásticos, latas y aceite vegetal usado (en botellas bien cerradas).Salta27/08/2025
La Municipalidad continúa implementando diversas acciones que tienen como objetivo potenciar el reciclaje, la reducción y la recuperación de residuos; además de colaborar con la economía circular de los mismos.
En este marco, se realizará el 1° Reciclatón de la ciudad donde los vecinos podrán depositar diversos tipos de residuos para su tratamiento por parte de las cooperativas y empresas del medio.
La jornada será el jueves 11 de septiembre de 10 a 17 hs en la playa de estacionamiento del Shopping Portal Salta (Easy).
Los participantes deberán llevar por separado:
Aparatos electrónicos (RAEE)
Papel, cartón, tapitas, botellas y bidones, plásticos y latas
Aceite vegetal usado de cocina (en botellas bien cerradas)
Y por primera vez el Eco botellas de plástico
