El sábado comenzará el pago de sueldos a la administración pública

Se definió el cronograma de pagos correspondiente al mes en curso.

Salta27/08/2025
El Gobierno Provincial dio a conocer el cronograma de pagos correspondiente a los haberes del mes de agosto de 2025 para la Administración Pública Provincial.

El cronograma se desarrollará de la siguiente manera:

Sábado 30 de agosto: se abonará la Compensación Transitoria Docente.
Martes 2 de septiembre: percibirán sus haberes el personal de los sectores de Salud y Seguridad. 
Miércoles 3 de septiembre: cobrarán los trabajadores del sector Educación, Administración Centralizada, Descentralizada y el resto de la Administración Pública.
El Gobierno provincial reafirma su compromiso con el cumplimiento en tiempo y forma del pago de salarios, brindando previsibilidad y responsabilidad en la gestión de los recursos públicos.

