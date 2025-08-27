l aumento responde al acuerdo establecido para este segundo semestre del año.
El sábado comenzará el pago de sueldos a la administración pública
Se definió el cronograma de pagos correspondiente al mes en curso.Salta27/08/2025
El Gobierno Provincial dio a conocer el cronograma de pagos correspondiente a los haberes del mes de agosto de 2025 para la Administración Pública Provincial.
El cronograma se desarrollará de la siguiente manera:
Sábado 30 de agosto: se abonará la Compensación Transitoria Docente.
Martes 2 de septiembre: percibirán sus haberes el personal de los sectores de Salud y Seguridad.
Miércoles 3 de septiembre: cobrarán los trabajadores del sector Educación, Administración Centralizada, Descentralizada y el resto de la Administración Pública.
El Gobierno provincial reafirma su compromiso con el cumplimiento en tiempo y forma del pago de salarios, brindando previsibilidad y responsabilidad en la gestión de los recursos públicos.
