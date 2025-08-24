El Chaqueño Palavecino tendrá una calle con su nombre en Tartagal

El gobernador Gustavo Sáenz, acompañado por el intendente Franco Hernández Berni, inauguró obras de infraestructura urbana largamente anheladas por los vecinos. La inversión estratégica, articulada con el municipio, incluye pavimentación de calles, red de agua y cloacas e iluminación.

Estas obras no solo mejoran la calidad de vida de las familias, sino que también impulsan el crecimiento ordenado de la ciudad.

El Gobernador inauguró el asfalto bituminoso y recambio de redes en calle 13 de Diciembre, a la que se le impuso el nombre del Chaqueño Palavecino .

“Desde Tartagal al país, su voz lleva el sentir del pueblo y la fuerza del monte chaqueño”, indica la placa descubierta en la ocasión

Se procedió a realizar el recambio y ampliación de 800 metros lineales de redes de agua y cloacas, y 40 conexiones domiciliarias en calle 13 de Diciembre, desde calle Uruguay hasta Los Arrayanes.

Son cinco cuadras que benefician a 60 familias y cruzan los barrios Chorotes, TGN, San Juan, Roberto Romero y El Ceibo.

También se colocaron 20 nuevas columnas desde calle México (zona del Gasoducto) hasta calle Los Cebiles. Son 24 equipos LEDs nuevos de 150w., ampliando el alumbrado público de la zona.



En esta calle con un total de 800 metros lineales y 5.638mts2, se utilizaron 580m3 de relleno, recambio de suelo y asfalto bituminoso en caliente, 282 Tn. de calzada de 7 metros de ancho y un espesor de 5cm.

Previamente se completaron 1.200 metros lineales de cordón cuneta y trabajos de protección del Gasoducto.

El gobernador Sáenz en su discurso manifestó su alegría de poder rendirle un homenaje al Chaqueño. “Qué lindo que esta calle nos pueda dar la posibilidad de rendir un homenaje en vida a un embajador de nuestro folclore, de nuestras tradiciones, de nuestras costumbres y es un honor que esta calle lleve el nombre de Oscar Esperanza, el Chaqueño Palavecino”.

“Es importante, en vida, tener el honor y el orgullo de decir que estas cuadras del barrio, que lo vieron al Chaqueño desde muy chico trabajando, esforzándose, tratando de salir adelante y cumpliendo su sueño, lleven su nombre, porque él es un ejemplo para todos los que viven en este kilómetro”.

“Un ejemplo de lucha, de esfuerzo, de tenacidad y por sobre todas las cosas de voluntad, porque la esperanza tiene que ver con eso: con no bajar los brazos nunca, con seguir hacia adelante, porque en el medio hay tropezones y hay caídas, pero hay que saber levantarse y seguir peleando por lo que merecemos y por lo que sentimos”.

“Este barrio tiene casi 98 años con calles de tierra tierra, que no tenían cloacas, que no tenían luz, que no tenían agua, que no tenían gas. Todavía quedan cosas por hacer pero hay que recordar y tener memoria de quienes son los que se ocuparon en momentos difíciles de devolverle dignidad a estos tres barrios y a todo Tartagal”, agregó.

“Por eso vengo con la frente bien en alto a decirle, vamos Tartagal, vamos San Martín, sigamos trabajando juntos con la esperanza que nos da el Chaqueño, de poder mostrar que los sueños se cumplen con esfuerzo, con coraje y por sobre todas las cosas con la voluntad de creer en los sueños”, concluyó Sáenz.