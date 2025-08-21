Se ausentó de su hogar en barrio Portal del Cerro de capital el pasado 6 de agosto. La situación fue denunciada por sus familiares en la Comisaría tercera del Distrito de Prevención 1 de Capital.
Avanza la obra del ByPass en Campo Quijano
Brindará seguridad vial y agilidad en el tránsito pesado, para potenciar el desarrollo productivo.Salta21/08/2025
Con el objetivo de brindar mayor seguridad vial y fomentar el desarrollo productivo, el Gobierno de la Provincia avanza en el municipio de Campo Quijano con la construcción del bypass vial que se extenderá entre la ruta nacional 51 y la ruta provincial 36. Los trabajos se ejecutan a través de la Dirección de Vialidad de Salta, con aportes de Recursos Energéticos y Mineros de Salta (REMSa).
En esta primera etapa de seis kilómetros de extensión, se ejecutan labores de liberación de traza, ensanchamiento de calzada, alcantarillas y otras obras de arte. Cabe destacar que se proyecta una segunda etapa, entre la RP 36 y la RP 24, para alcanzar una extensión total aproximada a los 12 km.
Esta iniciativa permitirá potenciar el crecimiento del sector minero y actividades afines, y el desarrollo de las comunidades del Valle de Lerma y la Puna. Posibilitará mayor agilidad al tránsito de camiones y seguridad vial al crearse un corredor entre la RN 9 – Circunvalación Noroeste/Oeste - RP 24 - Bypass – RP 36 - Bypass - RN 51.
