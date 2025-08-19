Múltiples intervenciones por el zonda en Salta

A partir de los relevamientos iniciales realizados por las municipalidades de Salta y San Lorenzo, se dispuso la intervención en los barrios Palmeritas (zona oeste alta de Salta), Palermo I, Penitenciarios, Villa Chartas y Barrio Isla Soledad, con el objetivo de brindar respuestas concretas y coordinar nuevos refuerzos a través de la áreas del Ministerio de Desarrollo Social que intervienen en una emergencia.

Asimismo, se articuló el trabajo en Atocha, perteneciente al Municipio San Lorenzo, y en La Merced, donde se brindará asistencia específica tras el incendio de una vivienda.

En la ciudad de Salta, se complementó la ayuda municipal mediante la entrega de chapas y alfajías, destinadas a la reposición de techos que fueron afectados por el fenómeno climático.

Por otro lado, se mantiene el contacto con diversos municipios a través de sus áreas de Acción o Desarrollo Social, para continuar con la recolección de necesidades emergentes por el zonda, a fin de coordinar nuevas acciones una vez finalizados los relevamientos.

Desde la Dirección General de Emergencias se indicó que el evento presenta una magnitud menor en comparación con el ocurrido el pasado 1 de agosto.