La Calderilla: avanza la obra del nuevo acueducto

El presidente de Aguas del Norte, Ignacio Jarsún, junto a los intendentes de La Caldera, Diego Sumbay y de Vaqueros, Daniel Moreno, recorrieron la obra de ampliación del servicio de agua potable a vecinos de La Calderilla.

De acuerdo al proyecto, en esta etapa se beneficiarán casi 1.500 vecinos que viven en la zona con un estimado de alcance de 5.000 por los desarrollos habitacionales previstos a futuro.

“Esta obra es el ejemplo de que trabajar con planificación es transformar comunidades. Estamos trabajando en dos etapas que tienen más de un 80% de avance y contempla no sólo a los vecinos actuales de la localidad, sino también a los que vendrán, de acuerdo a los desarrollos inmobiliarios proyectados”, explicó Jarsún.

En su inicio, la obra fue financiada con recursos provenientes de Nación, aunque la misma fue abandonada en 2024 y retomada en el mismo momento por el Ministerio de Infraestructura de la provincia para su finalización y actualmente se ejecuta la última parte de los 4.400 metros de cañería pendientes.