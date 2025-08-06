Piden con urgencia donantes de sangre: no hay casi stock

A partir de los 16 años de edad y hasta los 65, toda persona con buena salud general puede donar hasta tres o cuatro veces al año, sin poner en riesgo la propia salud.

Salud06/08/2025
DONANTE DE SANGRE

El Centro Regional de Hemoterapia llama a las personas en condiciones de donar sangre, para que concurran a su sede, ubicada en Bolívar 687 de la ciudad de Salta.

El requerimiento es de sangre de cualquier grupo y factor RH, ya que la disponibilidad de productos sanguíneos es crítica y la situación hace que sea imposible responder a la demanda de los pacientes.

Los voluntarios deben llevar documento de identidad y no estar en ayunas. Pueden donar, de lunes a viernes en el horario de 7 a 17 y el sábado, de 7 a 12.

Pueden donar

·         Personas de entre 16 y 65 años de edad, con un peso corporal superior a los 50 kilos.

·         Sin antecedentes de enfermedad cardíaca, pulmonar, hepática, chagásica, oncológica, infecciosa u otra potencialmente riesgosa o perjudicial, para el receptor.

No pueden ser donantes

·         Embarazadas o mujeres que estén en etapa de amamantamiento.

·         Quienes durante los últimos 12 meses se hayan sometido a cirugía, endoscopía o colonoscopía.

·         Quienes se hayan colocado un piercing o realizado tatuajes, durante los últimos 12 meses.

Otros datos

·         Quienes hayan recibido vacuna antigripal y presenten síntomas como fiebre, dolores corporales, etc., podrán donar sangre luego de 72 horas de aplicada la vacuna.

·         Quienes hayan recibido medicación antibiótica deben esperar 7 días desde la última toma para donar.

·         Las personas que hayan tenido dengue, pueden donar luego de tres meses.

·         Quienes hayan tenido dengue hemorrágico pueden donar luego de seis meses.

·         Quienes convivan con personas que presenten síntomas de dengue, deben esperar cuatro semanas para donar.

·         Una persona puede donar sangre con un intervalo mínimo de dos meses; los varones, hasta cuatro veces al año, y las mujeres hasta tres. 

Para más información, se puede llamar al teléfono (0387) 4215020.

