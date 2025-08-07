El Mercado en tu Barrio ahora llega a Santa Lucía: ¿Cuándo?

El Registro Civil realizó un operativo de reconocimiento para las familias afectadas por el incendio en 20 de junioSalta07/08/2025
Se identificaron un total de 28 personas, entre adultos y menores.
La iniciativa busca aliviar el bolsillo de los vecinos contribuyendo así a la economía familiar.Salta07/08/2025
Con el objetivo de acercar alimentos de calidad a precios accesibles, este viernes 8, se llevará adelante una nueva edición de “El Mercado en tu Barrio” en Santa Lucía, en la zona oeste de la ciudad. La atención será en la cancha de La Rivera, en la intersección de las calles Santa Oliva y Santa Marta, de 10 a 16.
La propuesta incluye puestos de venta de carne, frutas, verduras, panificados, lácteos, productos de almacén, alimentos para mascotas, entre otros rubros. De esta manera, los vecinos interactúan directamente con productores y emprendedores locales, eliminando intermediarios, lo que genera un ahorro significativo en su compra.
En un contexto económico complejo, esta iniciativa no sólo promueve el acceso a alimentos básicos a precios bajos, sino que también genera espacios de encuentro, fomenta el consumo local y reactiva la economía en los barrios.
“El Mercado en tu Barrio es mucho más que una feria, es una política pública que refleja el compromiso de esta gestión con los sectores que más lo necesitan. Esta iniciativa impacta directamente en la economía de las familias salteñas y apoya a los productores y emprendedores locales por lo que la seguiremos replicando en toda la ciudad”, afirmó Agustina Agolio, secretaria de Gobierno.
Fue un trabajo conjunto entre la Policía de Salta y de Catamarca. La investigación se inició en la provincia en abril y concluyó con la detención del investigado. Intervinieron la Fiscalía Penal 2 y el Juzgado de Garantías 2.
Durante el receso invernal, la provincia registró movimiento turístico en todas sus regiones, con un alto nivel de actividad en atractivos, parques, teleféricos y museos.
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, en el marco de la Conferencia Argentina Cobre 2025 apuntó al trabajo entre el Ejecutivo Nacional y los gobiernos provinciales.
