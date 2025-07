Preocupación por el aumento en casos de diarrea aguda

El Ministerio de Salud Pública informa datos proporcionados por la Dirección General de Coordinación Epidemiológica sobre diferentes patologías que se encuentran bajo su vigilancia hasta la semana epidemiológica (SE) 28, comprendida entre el 6 y el 12 de julio.

Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA)

En Salta se notificaron 33.135 casos de diarrea aguda en lo que va del 2025. En la última semana epidemiológica hubo 440 personas con esta enfermedad.

Además, se registraron las siguientes ETA:

Salmonelosis: No se han notificado casos de esta enfermedad causada por bacterias del género salmonella en la última semana. El acumulado del año es de 20.

Botulismo del lactante: No se notificaron casos en la última SE. Acumulado 1 caso.

Botulismo: No se registraron casos en la última SE. Acumulado: 1 caso.

Síndrome Urémico Hemolítico: No se registraron nuevos casos en la última SE. Acumulado: 1 caso.

Virus respiratorios

En la última semana se registraron las siguientes infecciones respiratorias agudas:

Enfermedades Tipo Influenza: 269 casos – Acumulado: 15.121

Bronquiolitis en menores de 2 años: 202 casos – Acumulado: 6265

Neumonía: 171 casos – Acumulado: 5558

COVID-19: No hubo nuevos casos - Acumulado: 131

El director general de Coordinación Epidemiológica, Francisco García, explicó que las enfermedades tipo influenza que circulan en Salta son influenza A, virus sincicial respiratorio, influenza B y adenovirus.

Además, informó que en la última semana epidemiológica hubo 109 pacientes hospitalizados y se registró una defunción por enfermedades respiratorias en la provincia. A la fecha son nueve los óbitos por estas patologías.