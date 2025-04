Incrementaron los casos de gripe en Salta

El Ministerio de Salud Pública informa datos proporcionados por la Dirección General de Coordinación Epidemiológica sobre diferentes patologías que se encuentran bajo su vigilancia hasta la semana epidemiológica (SE) 15, comprendida entre el lunes 6 y el sábado 12 del presente mes.

En la SE 15, en Salta se notificaron 577 casos de gripe, enfermedad causada por el virus influenza A, totalizando 4392 casos desde que comenzó el año. Además, se informó que el serotipo circulante de los casos es el H1N1.

Además, hasta la SE 15, se registraron siguientes infecciones respiratorias agudas:

· Bronquiolitis en menores de 2 años: 1774 casos

· Neumonía: 1874 casos

· COVID-19: 98 casos

En la SE 15 se registraron 197 internaciones por IRA, con predominio en adultos mayores, niños de 5 a 9 años, y menores de 1 año. Ocho casos requirieron ingreso a cuidados intensivos, lo que refleja un impacto moderado sobre la capacidad hospitalaria.

Enfermedades zoonóticas

Se registraron 16 nuevos accidentes potencialmente rábicos. El acumulado, en lo que va del año en APR es de 290 casos.

Además, se registraron 7 casos de alacranismo y 3 de ofidismo (yarará), principalmente en Capital y San Martín. Se suma 1 nuevo caso de brucelosis humana en Rivadavia y 2 de leishmaniasis visceral canina.

Enfermedades dermatológicas de interés sanitario (EDIS)

· No se han notificado casos de leishmaniasis (mucosa/cutánea). Acumulado: 9 casos.

· No se registraron casos de leishmaniasis visceral humana. Acumulado: 2 casos.

· No hubo casos de lepra. Acumulado: 1 caso

· No se notificaron casos de micosis profunda.

Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA)

· Salmonelosis: No se han notificado casos de esta enfermedad causada en SE 15. El acumulado del año es de 15.

· Botulismo del lactante: No se registraron casos en lo que va del 2025.

· Botulismo: No se registraron casos en la última SE. Acumulado: 1 caso

· Síndrome Urémico Hemolítico: No se registraron nuevos casos en la última SE. Acumulado: 1 caso

· Diarrea aguda: se registraron 1187 casos en la SE 15. El acumulado de casos es de 21.870.

Enfermedades prevenibles por vacunas

· No se han notificado casos de coqueluche en el año.

· No se registraron nuevos casos de varicela. El acumulado anual es de 104.

· No se registraron nuevos casos de meningoencefalitis. El acumulado en lo que va del año es de 34 casos.

· No se notificaron casos de parotiditis, con lo que el acumulado anual es de 3 casos.

· No hubo casos de sarampión.

· No se registraron casos de Enfermedad Febril Exantemática. Acumulado: 6 casos

· No se ha confirmado ningún caso de difteria ni de poliomielitis.

Se mantienen 9 casos confirmados de Hepatitis A, hasta la SE 15, con alta proporción en menores de 20 años y predominio femenino. El departamento de Rivadavia sigue siendo el más afectado.

Dengue

Se confirmaron tres nuevos positivos en la SE15, llevando el acumulado a 24 casos (22 por laboratorio, 2 por nexo). El departamento más afectado sigue siendo Capital con 21 casos confirmados. Tasa de incidencia provincial: 1,7/100.000 hab.

Actualmente hay 30 sospechosos con síntomas compatibles de esa arbovirosis; y se han descartado 879 casos mediante pruebas de laboratorio.