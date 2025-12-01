Lo detuvieron después de robar una camioneta en Cachi

Personal de la Comisaría 1 de Cachi recibió una alerta ciudadana sobre un vehículo estacionado en el ingreso sur a la localidad, sobre ruta nacional 40, con un hombre dormitando en el interior.

En este contexto, al arribar al lugar y tras averiguaciones con el damnificado se constató que la persona había sustraído la camioneta estacionada en la vía pública en barrio Matadero.

Se procedió a la detención de un hombre de 30 años. El rodado fue restituido a su propietario.

Intervinieron la Fiscalía Penal de Cachi y el Juzgado de Garantías 1.