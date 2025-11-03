Detuvieron a un hombre por presuntas estafas en Atocha

La Dirección General de Investigaciones, a través del Grupo Investigativo del Sector 1A, demoró a un hombre mayor de edad vinculado a una causa por estafa en la compra de máquinas en barrio Atocha III, tras no acreditarse el pago mediante transferencia efectuado por el investigado.

En ese marco, se allanó un inmueble en barrio Ampliación Nueva Esperanza de la localidad de San Lorenzo, donde se secuestraron una máquina cortadora de fiambre, un celular y el vehículo utilizado por el investigado al momento del ilícito.

Intervinieron la Fiscalía Penal de San Lorenzo y el Juzgado de Garantías 7.