Con la habilitación de una nueva fuente de abastecimiento en barrio Matadero, se mejorará la cobertura en los barrios Ceferino, 13 de Abril, María Ester y Angelita.
Detuvieron a un hombre por presuntas estafas en Atocha
Tras un allanamiento en barrio Ampliación Nueva Esperanza, se secuestraron una máquina cortadora de fiambre, un celular y un vehículo. Intervino la Fiscalía Penal de San Lorenzo.Salta03/11/2025
La Dirección General de Investigaciones, a través del Grupo Investigativo del Sector 1A, demoró a un hombre mayor de edad vinculado a una causa por estafa en la compra de máquinas en barrio Atocha III, tras no acreditarse el pago mediante transferencia efectuado por el investigado.
En ese marco, se allanó un inmueble en barrio Ampliación Nueva Esperanza de la localidad de San Lorenzo, donde se secuestraron una máquina cortadora de fiambre, un celular y el vehículo utilizado por el investigado al momento del ilícito.
Intervinieron la Fiscalía Penal de San Lorenzo y el Juzgado de Garantías 7.
La intervención se registró anoche en barrio 9 de Julio. Un hombre mayor de edad fue puesto a disposición de la Justicia.
Los futuros profesionales de la cátedra de Urgencias y Emergencias Médicas fueron recibidos por profesionales del 911.
Se encuentran abiertas las inscripciones para postulantes a las Escuelas de Cadetes y Suboficiales de la Policía de Salta.
Los futuros profesionales de la cátedra de Urgencias y Emergencias Médicas fueron recibidos por profesionales del 911.
El "Xeneize" venció al "Pincha" por 2-1 con goles de Zeballos y Merentiel, de penal. Cetré anotó para el local.