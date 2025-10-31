Milei se reunió con 20 gobernadores en Casa Rosada para impulsar reformas

Con el objetivo de recomponer el diálogo con las provincias y avanzar en los consensos necesarios para las reformas estructurales y el Presupuesto 2026, el presidente Javier Milei encabezó en la tarde de este jueves una cumbre con 20 gobernadores en la Casa Rosada.

El encuentro, que se llevo a cabo en el Salón Eva Perón, fue convocado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y reunió tanto a mandatarios aliados como a algunos que habitualmente se ubican en la vereda opositora. Participó la totalidad del Gabinete nacional, en un gesto de apertura política y federal por parte del Ejecutivo.

Acompañaron al Presidente los ministros Luis Caputo (Economía), Patricia Bullrich (Seguridad), Luis Petri (Defensa), Federico Sturzenegger (Desregulación), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Sandra Pettovello (Capital Humano) y Mario Lugones (Salud), además de la secretaria general, Karina Milei, y el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien ofreció una declaración al término del encuentro.

La lista de gobernadores incluyó a los 18 firmantes del Pacto de Mayo y a dos invitados adicionales: Claudio Vidal (Santa Cruz) y Sergio Ziliotto (La Pampa). Entre los presentes figuraron Jorge Macri (CABA), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Valdés (Corrientes) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero), entre otros.

Los primeros en llegar fueron los mandatarios patagónicos Ignacio “Nacho” Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz), quienes mantuvieron una reunión previa con Francos para abordar reclamos vinculados a la reducción de retenciones al petróleo crudo convencional. “Si prospera esta iniciativa, será la primera vez que gobiernos, gremios y empresas logren un acuerdo real para producir más y pagar menos impuestos”, había expresado Torres antes de ingresar.