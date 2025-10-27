Flores, Zapata y Biella, se quedaron con las bancas de diputados nacionales

La secuencia ocurrió el 16 de junio pasado, cuando los hombres se negaron a detenerse en un control de Gendarmería Nacional e iniciaron una fuga que se extendió por más de 50 kilómetros. Para detenerlos, tuvieron que dispararles a las llantas de los vehículos.
Flores, Zapata y Biella, se quedaron con las bancas de diputados nacionalesSalta27/10/2025
Con casi el 100% de las mesas escrutadas, los votos de los salteños en la categoría de Diputados fueron repartidos entre los tres principales espacios.
“La Libertad Avanza” logró quedarse con dos bancas y Primero los Salteños con la restante.
Los nuevos legisladores serán Gabriela Flores y Carlos Zapata, por La Libertad Avanza (LLA); y Bernardo Biella (Primero los Salteños).
En tanto, de confirmarse la renuncia de Orozco para asumir en Senadores, su lugar sería ocupado por Eliana Lorena Bruno.
Ellos se suman a los actuales diputados con mandato vigente, Julio Moreno Ovalle, de LLA, junto a Pablo Outes y Yolanda Vega, del oficialismo provincial (Innovación Federal), quiénes continuarán en sus cargos hasta 2027.
Los ladrones habrían ingresado en la madrugada de este domingo en una zona de obras. Consideran “inestimable” el valor de los objetos sustraídos. Cerraron el museo por 24 horas.
Verstappen se quedó con el primer puesto. El compañero del argentino, pIerre Gasly terminó 19°. Cobertura especial de Cadena 3.
Las tareas de desinfección y control de plagas se realizarán el domingo 26 en el mercado San Miguel y su anexo de Pje. Miramar, en el Patio de las Empanadas, en el mercadito Evita y en el mercadito Belgrano.