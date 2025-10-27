Intento de motín en al Alcaidia: Hay 11 internos hospitalizados

La secuencia ocurrió el 16 de junio pasado, cuando los hombres se negaron a detenerse en un control de Gendarmería Nacional e iniciaron una fuga que se extendió por más de 50 kilómetros. Para detenerlos, tuvieron que dispararles a las llantas de los vehículos.
Intento de motín en al Alcaidia: Hay 11 internos hospitalizadosSalta27/10/2025
La Dirección General del Servicio Penitenciario de Salta informó que se registró un incendio provocado por la quema de colchones en una celda del pabellón B 1, planta baja, de la Alcaidía General 1. Como consecuencia del foco ígneo, once internos fueron trasladados al Hospital San Bernardo con cuadros de intoxicación y algunos con quemaduras de distinta consideración.
El hecho ocurrió alrededor de las 22 horas y fue advertido por el personal de guardia, que activó los protocolos de emergencia y dio intervención al Grupo de Operaciones del SPPS, a equipos de Bomberos y al Servicio de Emergencias Médicas, quienes trabajaron para asistir a las personas afectadas y controlar la situación. El incendio fue sofocado.
En tanto, personal de seguridad penitenciaria continúa con tareas operativas para el traslado preventivo de internos a la Unidad Carcelaria 1 del Penal de Villa Las Rosas. En el operativo colaboran distintas áreas de la Policía de Salta.
Se dio intervención a la Fiscalía Penal correspondiente, que llevará adelante las actuaciones investigativas tendientes a determinar las circunstancias del hecho y las responsabilidades individuales. También se iniciará una investigación interna.
Los ladrones habrían ingresado en la madrugada de este domingo en una zona de obras. Consideran “inestimable” el valor de los objetos sustraídos. Cerraron el museo por 24 horas.
Verstappen se quedó con el primer puesto. El compañero del argentino, pIerre Gasly terminó 19°. Cobertura especial de Cadena 3.
Las tareas de desinfección y control de plagas se realizarán el domingo 26 en el mercado San Miguel y su anexo de Pje. Miramar, en el Patio de las Empanadas, en el mercadito Evita y en el mercadito Belgrano.