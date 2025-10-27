Intento de motín en al Alcaidia: Hay 11 internos hospitalizados

La Dirección General del Servicio Penitenciario de Salta informó que se registró un incendio provocado por la quema de colchones en una celda del pabellón B 1, planta baja, de la Alcaidía General 1. Como consecuencia del foco ígneo, once internos fueron trasladados al Hospital San Bernardo con cuadros de intoxicación y algunos con quemaduras de distinta consideración.

El hecho ocurrió alrededor de las 22 horas y fue advertido por el personal de guardia, que activó los protocolos de emergencia y dio intervención al Grupo de Operaciones del SPPS, a equipos de Bomberos y al Servicio de Emergencias Médicas, quienes trabajaron para asistir a las personas afectadas y controlar la situación. El incendio fue sofocado.

En tanto, personal de seguridad penitenciaria continúa con tareas operativas para el traslado preventivo de internos a la Unidad Carcelaria 1 del Penal de Villa Las Rosas. En el operativo colaboran distintas áreas de la Policía de Salta.

Se dio intervención a la Fiscalía Penal correspondiente, que llevará adelante las actuaciones investigativas tendientes a determinar las circunstancias del hecho y las responsabilidades individuales. También se iniciará una investigación interna.