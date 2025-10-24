Imputaron a un grupo organizado que comercializa estupefacientes que estaría vinculado con la muerte de una joven

La Unidad Fiscal, integrada por los fiscales penales María Luján Sodero Calvet, de la Unidad de Femicidios, y Santiago López Soto, de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, imputó a un hombre de 26 años como autor de los delitos de facilitación de estupefacientes a título gratuito, facilitación de lugar para consumo de estupefacientes, homicidio culposo, coacción, y comercialización de estupefacientes agravada por la participación de tres o más personas en forma organizada, todo en concurso real. Asimismo, imputó un hombre de 29 años como autor de los delitos de facilitación de estupefacientes a título gratuito, facilitación de lugar para consumo de estupefacientes y homicidio culposo, en concurso real.

A otros cuatro hombres de 22, 25, 32 y 33 años, se los imputó como coautores del delito de comercialización de estupefacientes agravada por la participación de tres o más personas en forma organizada.

Durante la audiencia de imputación, cinco de los acusados fueron asistidos por la defensa oficial y sólo uno de ellos se abstuvo de declarar, mientras que los restantes prestaron declaración. Desde la Fiscalía, se solicitó ante el Juzgado de Garantías interviniente, que todos permanezcan privados de su libertad.

La Unidad Fiscal fue conformada para investigar la muerte de una mujer de 25 años, quien, el 29 de septiembre pasado, fue llevada al centro de salud de Villa Primavera por personas con las que habría estado reunida y días después falleció.

En la búsqueda de esclarecer lo sucedido, se pudo determinar que la mujer fallecida se encontraba en situación de desigualdad y total vulnerabilidad por el consumo problemático de sustancias, y que había participado de una reunión con un grupo de personas, quienes le habrían facilitado estupefacientes, lo que luego derivó en su descompensación y fallecimiento.

En cumplimiento de tareas coordinadas con otras Fiscalías, se pudo establecer que las personas investigadas, se encuentran sindicadas como sospechosas de comercializar sustancias estupefacientes de manera organizada.

Con orden de allanamiento del Juzgado de Garantías 5 del distrito Centro, personal de las Unidades de Investigación de UFINAR, UDEC, UDIS, UGAP y de la Unidad Especial de Investigación, dependientes del Departamento de Investigaciones y Criminología del CIF, y con la colaboración de efectivos policiales del GOPAR, Departamento de Infantería y Policía Federal Argentina, dieron cumplimiento a la medida en domicilios ubicados en los barrios San Silvestre, Villa Primavera y Alta Tensión.

Como resultado, además de las detenciones, se secuestraron más de 3 kilos de pasta base, marihuana, dinero, celulares, máquina contadora de billetes, elementos de corte y fraccionamiento, entre otros elementos de interés.

Los fiscales Sodero Calvet y López Soto, señalaron que la investigación continúa en trámite y resaltaron la necesidad de visibilizar este tipo de conductas delictivas, tales como suministrar, facilitar o comercializar estupefacientes, y las graves consecuencias que ocasionan a personas que se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad, y que también son motivo de persecución criminal.