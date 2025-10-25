Este fin de semana habrá guardias especiales en el Registro Civil por las elecciones

La subsecretaria del Registro Civil, Fernanda Ubiergo, dependiente del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Derechos Humanos, informó que durante este fin de semana, como ocurre habitualmente, se activarán las guardias de inscripción de nacimientos, defunciones e identificaciones. Además, se reforzarán las guardias destinadas a la entrega de DNI.

Las guardias de entrega de DNI se reforzarán en toda la provincia con horario especial. El sábado 25 de octubre estarán abiertas todas las oficinas y delegaciones del organismo de 8 a 13 horas.

El domingo 26, las oficinas del Registro Civil de toda la provincia continuarán entregando DNI en el mismo horario. Las delegaciones de Cafayate, Metán, Tartagal, Orán y Rosario de la Frontera, junto a la sede central de Almirante Brown 160 y el CDR del Hiper Libertad (ambas en Capital), atenderán de 8 a 18 horas.

Nacimientos y defunciones

Durante todo el fin de semana se podrán inscribir en la oficina del Hospital Materno Infantil todos los nacimientos que se produzcan en ese nosocomio.

En tanto, en la sede central de Almirante Brown 160 se registrarán los nacimientos ocurridos en el ámbito privado (clínicas, domicilios particulares u otros lugares), así como también las defunciones.



El sábado y domingo estarán habilitadas las guardias de identificación en la sede central de Almirante Brown 160 y en el CDR del Hiper Libertad. A primera hora se entregarán 100 turnos para la atención al público.

La atención comenzará a las 8 de la mañana y se extenderá hasta agotar los turnos disponibles.

Costos y medios de pago

El trámite regular del DNI tiene un costo de $7.500, mientras que la modalidad exprés asciende a $18.500. En cuanto al pasaporte, el trámite común cuesta $70.000 y la versión exprés, $150.000.

Algunos ciudadanos podrán acceder a la exención de pago, de acuerdo con la validación automática que realiza el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) en conjunto con ANSES al momento de iniciar el trámite.

Se recuerda que todos los pagos deben realizarse exclusivamente con tarjeta de crédito, débito o billeteras virtuales.