La guardia de entrega de DNI se activará en toda la provincia.
Mañana no atenderán los mercados por trabajos de fumigación
Las tareas de desinfección y control de plagas se realizarán el domingo 26 en el mercado San Miguel y su anexo de Pje. Miramar, en el Patio de las Empanadas, en el mercadito Evita y en el mercadito Belgrano.Salta25/10/2025
La Unidad de Administración de Mercados Municipales (UAMM) informa que el domingo 26 de octubre se procederá a realizar una fumigación integral en todos los mercados que dependen de la órbita municipal. Ellos son el mercado San Miguel, de San Martín 782 y su anexo de Pasaje Miramar 433; el mercadito “Patio de las Empanadas” de calle Esteco 299; mercadito “Evita” en Ibazeta y Leguizamón y en mercadito “General Belgrano” en Vicente López y 12 de octubre.
En la oportunidad, se realizará un operativo de desinfección y control de plagas, que es esencial para prevenir distinto tipo de enfermedades, además de cumplir con normativas sanitarias, de higiene y seguridad y protección de los productos.
Los diferentes mercados volverán a sus actividades normales el lunes 27 en sus horarios habituales. En mercadito “Patio de las Empanadas” de 10 a medianoche; en mercadito “Evita” de 10 a medianoche; en mercadito “Belgrano”, según los diferentes locales, de 7 a 13.30 y de 17:00 a 21:30; en el predio central del mercado San Miguel de 8 a 14 y de 17 a 22 al igual que en el anexo de Pje. Miramar.
Imputaron a un grupo organizado que comercializa estupefacientes que estaría vinculado con la muerte de una jovenSalta24/10/2025
Fueron detenidos en un importante operativo realizado el pasado miércoles, donde se produjeron secuestros de relevancia para la causa.
Bajo lineamientos dispuestos por el Ministerio de Seguridad Nacional para combatir la trata de personas, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detuvo en Salta a cuatro hombres que habían explotado sexualmente a estudiantes menores de edad.
