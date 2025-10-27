Condenaron a cuatro personas por contrabando de cigarrillos por $165 millones

l juez federal de Garantías N°1 de Salta, Julio Bavio, condenó a cuatro hombres por haber transportado en un camión una carga de cigarrillos ilegales valuados en más de 165 millones de pesos. La decisión fue tomada luego de un acuerdo entre las defensas y el Ministerio Público Fiscal, representado por la fiscal general adjunta, Mariana Gamba Cremaschi.

Francisco Gabriel Vanega, Walter Javier Abregú, Oscar Sebastián Vera y Gonzalo Iván Matías López Bellido fueron considerados responsables de los delitos de encubrimiento de contrabando agravado por la habitualidad y resistencia de autoridad. A los dos primeros se les fijó una pena de 1 año y 11 meses de prisión condicional mientras que a los otros dos involucrados se los condenó a 1 año y 4 meses de prisión. Además, se dispuso el decomiso del camión y un millón de pesos.

De acuerdo con lo explicado por la fiscalía, el 13 de junio pasado, cerca de las 9.50, Gendarmería Nacional realizaba un control público de prevención en la ruta provincial N°30, a la altura del kilómetro 25, entre las localidades de Las Lajitas y Coronel Olleros, en el departamento de Anta. En ese momento, le hicieron señas a un camión Ford 1400 para que se detenga con el objetivo de proceder a la inspección de rutina.

No obstante, el vehículo, que era conducido por López Bellido con Vanega de acompañante, se fugó a gran velocidad en dirección a la localidad de Joaquín V. González, por lo que la Gendarmería comenzó una persecución. En ese momento, apareció en escena una camioneta Volkswagen Amarok, que era manejada por Vera y con Abregú como tripulante.

La camioneta se puso detrás del camión y comenzó a realizar maniobras en zigzag y frenadas bruscas de manera deliberada con el fin de impedir que Gendarmería siga con la persecución, que se extendió hasta el cruce con la ruta nacional N°16,

De esta manera, y con un fuerte riesgo para sí, para los uniformados y otros vehículos que circulaban por la ruta, la persecución se extendió hasta el cruce con la ruta nacional N°16, donde viraron hacia la localidad de Coronel Olleros.

El camión interceptado en la ruta tras una persecución de 50 kilómetros. Foto: Gendarmería Nacional

Según sostuvo la fiscalía, en esa zona la secuencia se volvió más peligrosa, debido a un mayor tránsito de vehículos. En base a eso, se coordinó con la policía provincial llevar adelante la detención en el ingreso a esa ciudad. No obstante, ninguno de los vehículos se detuvo, sino que avanzaron sobre la calle principal del pueblo. La persecución se extendió hasta una zona rural, a la altura del kilómetro 640 de la ruta 16, donde los gendarmes dispararon a los neumáticos de la camioneta y el camión. En total, la maniobra se prolongó durante 50 kilómetros.

Al revisar el camión, se estableció que transportaba 213 cajas de cigarrillos marca Hill; 7 cajas de cigarrillos marca Rodeo y una serie de cartones sueltos marca Rodeo. La mercadería fue valuada en 165.356.331,68 pesos y había sido adquirida en Orán.

El caso fue formalizado ante la jueza federal de Garantías N°2, Mariela Giménez, la que había dispuesto la prisión preventiva de los imputados, en función de la temeridad de su conducta, la gravedad de los hechos dado el monto del avalúo y la reiterancia delictiva, pues se estableció que dos de ellos habían protagonizado un hecho similar el año pasado. La medida de coerción, sin embargo, fue luego morigerada a libertad condicional por el juez Bavio, en línea con el acuerdo presentado por la fiscalía.