Dos comercios sancionados por arrojar basura en la vía pública
Se trata de un lavadero de vehículos ubicado en Laprida al 600 y una gomería en San Luis al 1.500. Ambos generaban microbasurales en las veredas.Salta23/10/2025
La Municipalidad recibió diversas denuncias de vecinos de Villa Chartas que alertaban sobre la constante generación de microbasurales en la vía pública.
Ante esta situación se procedió a sancionar a una gomería ubicada en la calle San Luis al 1.500 que arrojaba neumáticos fuera de uso en la vereda.
De igual manera, se sancionó a un lavadero de vehículos ubicado en Laprida al 600 por arrojar sus residuos en la vía pública generando microbasurales. Además, no contaba con el Certificado de Aptitud Ambiental Municipal (CAAM).
Ambos locales fueron sancionados y se dispuso del saneamiento del microbasural que afectaba la salud de las personas.
A partir de un caso iniciado en la localidad chaqueña de Taco Pozo por el otorgamiento irregular de pensiones por discapacidad, en el cual interviene desde 2023, el fiscal general Carlos Amad inició actuaciones en Salta al advertir maniobras similares en la localidad de Joaquín V. González.
El viernes 24 abrirá en horario normal, confirmaron desde la administración.
