A partir de un caso iniciado en la localidad chaqueña de Taco Pozo por el otorgamiento irregular de pensiones por discapacidad, en el cual interviene desde 2023, el fiscal general Carlos Amad inició actuaciones en Salta al advertir maniobras similares en la localidad de Joaquín V. González.
Más de 40 familias asistidas por las lluivas en Tartagal
El operativo de asistencia, que incluyó acompañamiento a familias de los barrios La Loma y Santa Rita, afectados por las recientes inclemencias climáticas.23/10/2025
El Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Mario Mimessi, coordinó desde el área de Emergencia la asistencia a trece familias afectadas por las fuertes lluvias registradas durante la madrugada de este jueves en la ciudad de Tartagal.
De acuerdo al protocolo establecido, los relevamientos y las primeras respuestas son realizados por cada Municipio, mientras que el Gobierno Provincial, a través de Desarrollo Social, garantiza la entrega de elementos de primera necesidad para acompañar a las familias damnificadas.
La directora general de Emergencia, Gabriela Locuratolo, estuvo a cargo del operativo de asistencia, que incluyó acompañamiento a familias de los barrios La Loma y Santa Rita, afectados por las recientes inclemencias climáticas.
En el barrio La Loma se asistió a nueve familias con la entrega de 18 módulos alimentarios (MAE), 18 bidones de agua, 3 cuchetas, 2 camas, 11 colchones de una plaza y 3 colchones de dos plazas. En tanto, en el barrio Santa Rita se acompañó a cuatro familias con 6 chapas, 8 módulos alimentarios, 10 bidones de agua, 2 cuchetas, 2 camas, 7 colchones, 12 frazadas, calzado y rollos de plástico.
Estas acciones forman parte del trabajo permanente que lleva adelante el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, con el objetivo de brindar respuestas inmediatas y efectivas a las familias que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.
Cabe destacar que la semana pasada desde la cartera Provincial se entregó a la comuna 200 bidones de agua y 50 módulos alimentarios para contención social.
El viernes 24 abrirá en horario normal, confirmaron desde la administración.
Fue 1-0 en Rio de Janeiro. Carrascal anotó el gol del “Mengao”, a los 43 minutos del segundo tiempo. La revancha se jugará en una semana en Avellaneda.