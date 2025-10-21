Secuestraron caballos sueltos en el Valle de Lerma: Podían producir accidentes de trásito

Efectivos de las Divisiones Caballería de Capital y Cerrillos, en el marco de controles realizados en la fecha en ruta provincial 36 y 23 en las localidades de Campo Quijano y Rosario de Lerma, detectaron equinos sueltos en la vía pública.

En ese contexto, se incautaron seis caballos que fueron trasladados al Departamento Caballería.

Intervino la Fiscalía Penal zonal.

Se recomienda que, ante la presencia de animales sueltos, se alerte al Sistema de Emergencias 911.