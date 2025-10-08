Se trata de un espacio natural en la cima del cerro con una pequeña tribuna rodeada de árboles, que ofrece un entorno único para eventos culturales y artísticos.
Arranca hoy la Feria del Libro en Salta
Desde temprano, la Feria del Libro desplegará una intensa programación con talleres, presentaciones y espectáculos para toda la familia.Salta08/10/2025
El miércoles 8, día inaugural de la XV Feria del Libro en Salta, la jornada comienza a las 8:30 con “La A-MANTIS del Libro llega a la Feria”, una caminata organizada por las Juventudes Artistas Salteñas (JAS) que recorre distintos puntos junto a instituciones educativas y público en general, con punto de partida en la Escuela Indalecio Gómez. A las 10 de la mañana se realizará la inauguración oficial de la feria en el Café Literario, dando inicio a una programación repleta de actividades para todas las edades.
Durante la mañana, en el Teatro se presentará el libro Duende Amigo de Fabio Pérez Paz (13 Ediciones) a las 9 horas. A las 9, en Mundo Pequeño, los talleres comienzan con “CGBYAS” a cargo de la Payabibliotecaria Roxana Pardo, destinado a instituciones escolares, mientras que en la Sala de Formación, a la misma hora, se podrá disfrutar de Tayhi pakas, Sonidos y Voces del Monte, con la participación del Grupo Kalay’i y los profesores Eliana Velásquez y Julio Córdoba.
A las 10 en el SUM, el público infantil podrá participar del taller De gatos: cuentos y canciones, a cargo de Los Trovadores de Papel, pensado especialmente para niños y niñas de nivel inicial y primeros lectores. Más tarde, a las 11 en la Sala de Formación, Romano Gerardo conducirá el taller Ilustra la tapa de tu propio anotador, mientras que en el SUM se desarrollarán otras actividades lúdicas y creativas para niños.
Por la tarde, a las 15 horas, se realizarán talleres y juegos organizados por las Juventudes Artistas Salteñas en el Café Zorilla, como el Tendedero / Collage / Rayuela, mientras que en la Sala de Formación se llevará a cabo el taller Taller de Sentidos para las infancias. A las 16 horas, en el Hall del Teatro, el público podrá participar de la intervención artística El arte de imprimir, abierta a instituciones escolares, y entre las 11:00 y 13:00 y 15:00 a 17:00 horas también al público general.
A las 17 horas, se desarrollarán charlas y conferencias sobre Letras originarias, con la participación de Maria Alejandra Castiglioni de Saphikuna, Concepción Catunta del grupo Wichi Letamsek Ihihit’a P’ante y la intervención del Grupo Kalay’i, promoviendo la interculturalidad y la relación con las infancias.
Finalmente, la jornada del miércoles se cierra a las 20 horas con el homenaje a Tunparenda Ediciones en el Anfiteatro, acompañado de una intervención artística del Grupo Niebla y las Juventudes Artísticas Salteñas, poniendo broche de oro a un día inaugural cargado de literatura, talleres, música y arte para toda la comunidad.
Están organizadas por el Instituto San Cayetano y participarán alrededor de 4 mil alumnos de los niveles Inicial, Primario y Secundario.
Se trabaja en grupos con brigadistas de Salta, y del Servicio Nacional del Manejo del Fuego, Bomberos Voluntarios, el Municipio en focos ígneos registrados en Orán, Hipólito Yrigoyen y Colonia Santa Rosa. Hay un gran despliegue de recursos operativos y medios aéreos. Se sumó una nueva nave hidrante con capacidad de 3000 litros.
El Gobierno provincial impulsa junto a la minera china un nuevo proyecto de litio que refuerza el liderazgo minero de Salta.
Murió Miguel Ángel RussoDeportes08/10/2025
El entrenador de Boca Juniors atravesó con hidalguía una larga enfermedad, pese a la cual trabajó hasta hace días atrás en el banco "xeneize". Tenía 69 años