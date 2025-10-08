Se trata de un espacio natural en la cima del cerro con una pequeña tribuna rodeada de árboles, que ofrece un entorno único para eventos culturales y artísticos.
En el Delmi: Comenzaron las Olimpiadas por la Paz
Están organizadas por el Instituto San Cayetano y participarán alrededor de 4 mil alumnos de los niveles Inicial, Primario y Secundario.
La ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Cristina Fiore Viñuales, junto a la rectora Instituto San Cayetano N° 8.092, Dora Matana, encabezaron el acto inaugural de las 25° Olimpiadas por la Paz, en el Polideportivo Delmi.
El certamen, tienen como objetivo brindar contención y promover la participación de los estudiantes destacando la importancia de la práctica deportiva como herramienta para aprender valores tales como el respeto, la disciplina, el cuidado del prójimo y el trabajo en equipo.
La competencia tendrá lugar hasta el 9 de octubre en el Estadio y el Microestadio del Polideportivo Delmi, se estima la participación de alrededor de 4.000 chicos de instituciones educativas, de Nivel Inicial, Primario y Secundario, tanto de escuelas de gestión pública como privadas. Competirán en vóley, atletismo, fútbol, básquet, handball y béisbol, categorías femenina y masculina.
Al respecto la ministra de Educación expresó que: “espero verdaderamente que disfruten de esta jornada de deporte, hoy tenemos muchas cosas que nos dividen, lo importante es que tengan en cuenta como llevar en alto el emblema de sus escuelas, de sus colegios, y hacerlo con amor, orgullo y respeto sin olvidar que todos somos salteños”.
