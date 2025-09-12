Con urgencia, piden donantes “0” Rh positivo

El Centro Regional de Hemoterapia convoca a personas del grupo sanguíneo “0” factor Rh positivo, que estén en condiciones de donar sangre, para que concurran a su sede de Bolívar 687.

El organismo funciona de lunes a viernes hábiles, en el horario de 7 a 17, y los sábados, de 7 a 12. Los donantes deben concurrir con documento de identidad y sin estar en ayunas, preferentemente con buena hidratación.

La reserva de productos sanguíneos es baja, lo que puede afectar a las transfusiones de pacientes anémicos, trasplantes, cirugías, enfermedades oncológicas, accidentes y hemorragias.

Los componentes de la sangre donada son separados para que cada paciente reciba el que necesita para mejorarse. Entre ellos, se encuentran las plaquetas, los glóbulos rojos y el plasma.

Pueden donar

· Personas de entre 16 y 65 años de edad, con un peso corporal superior a los 50 kilos.

· Sin antecedentes de enfermedad cardíaca, pulmonar, hepática, chagásica, oncológica, infecciosa u otra potencialmente riesgosa o perjudicial, para el receptor.