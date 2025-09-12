La capacitación está destinada a referentes comunitarios y público en general interesado en la temática.
Con urgencia, piden donantes “0” Rh positivo
Las personas en condiciones de donar pueden hacerlo en el Centro Regional de Hemoterapia, de lunes a sábado. Deben concurrir con documento de identidad y sin estar en ayunas.Salud12/09/2025
El Centro Regional de Hemoterapia convoca a personas del grupo sanguíneo “0” factor Rh positivo, que estén en condiciones de donar sangre, para que concurran a su sede de Bolívar 687.
El organismo funciona de lunes a viernes hábiles, en el horario de 7 a 17, y los sábados, de 7 a 12. Los donantes deben concurrir con documento de identidad y sin estar en ayunas, preferentemente con buena hidratación.
La reserva de productos sanguíneos es baja, lo que puede afectar a las transfusiones de pacientes anémicos, trasplantes, cirugías, enfermedades oncológicas, accidentes y hemorragias.
Los componentes de la sangre donada son separados para que cada paciente reciba el que necesita para mejorarse. Entre ellos, se encuentran las plaquetas, los glóbulos rojos y el plasma.
Pueden donar
· Personas de entre 16 y 65 años de edad, con un peso corporal superior a los 50 kilos.
· Sin antecedentes de enfermedad cardíaca, pulmonar, hepática, chagásica, oncológica, infecciosa u otra potencialmente riesgosa o perjudicial, para el receptor.
