Con los resultados parciales de las elecciones 2025 en Jujuy, Carlos Sadir se mostró muy contento con la victoria del Frente Jujuy Crece.
Jujuy presentará el Plan Estratégico de Turismo Sostenible 2025-2035
Jujuy25/08/2025
Este lunes 25 de agosto, a las 10 horas en la Sala Galán del Teatro Mitre, el Gobierno de Jujuy realizará la presentación oficial del Plan Estratégico de Turismo Sostenible 2025-2035, un proyecto que definirá el rumbo de la actividad turística provincial durante la próxima década.
La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Cultura y Turismo, plantea metas a corto, mediano y largo plazo para consolidar a Jujuy como un destino turístico integral, bajo criterios de sostenibilidad y desarrollo equilibrado.
El plan contempla la ampliación de servicios turísticos, la apertura de hoteles en localidades con baja oferta y la promoción de inversiones privadas, con un esquema que busca articularse con las comunidades locales. Los recursos que se generen serán destinados a obras e iniciativas que fortalezcan la actividad en todo el territorio provincial.
Uno de los ejes centrales será la planificación estratégica en las cuatro regiones de Jujuy (Valles, Quebrada, Puna y Yungas), con el objetivo de equilibrar la llegada de visitantes y potenciar la diversidad cultural, natural y productiva de cada zona.
Con este plan, el Gobierno busca consolidar un modelo de turismo sostenible, que combine crecimiento económico, inclusión social y preservación del patrimonio, posicionando a Jujuy como destino de referencia en la región durante los próximos diez años.
