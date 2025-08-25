Jujuy presentará el Plan Estratégico de Turismo Sostenible 2025-2035

Este lunes 25 de agosto, a las 10 horas en la Sala Galán del Teatro Mitre, el Gobierno de Jujuy realizará la presentación oficial del Plan Estratégico de Turismo Sostenible 2025-2035, un proyecto que definirá el rumbo de la actividad turística provincial durante la próxima década.

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Cultura y Turismo, plantea metas a corto, mediano y largo plazo para consolidar a Jujuy como un destino turístico integral, bajo criterios de sostenibilidad y desarrollo equilibrado.

El plan contempla la ampliación de servicios turísticos, la apertura de hoteles en localidades con baja oferta y la promoción de inversiones privadas, con un esquema que busca articularse con las comunidades locales. Los recursos que se generen serán destinados a obras e iniciativas que fortalezcan la actividad en todo el territorio provincial.

Uno de los ejes centrales será la planificación estratégica en las cuatro regiones de Jujuy (Valles, Quebrada, Puna y Yungas), con el objetivo de equilibrar la llegada de visitantes y potenciar la diversidad cultural, natural y productiva de cada zona.

Con este plan, el Gobierno busca consolidar un modelo de turismo sostenible, que combine crecimiento económico, inclusión social y preservación del patrimonio, posicionando a Jujuy como destino de referencia en la región durante los próximos diez años.

Fuente: Somos Jujuy