Del 25 al 31 de agosto, la provincia formará parte de una de las iniciativas comerciales más importantes del país en materia turística, junto a otros cuatro destinos nacionales.
Comenzó la construcción de las bases del Mercado San Miguel
Simultáneamente, se avanza con la demolición de las paredes que se vieron afectadas por el incendio.Salta13/08/2025
La Municipalidad avanza con las obras de reconstrucción del mercado San Miguel, afectado por el incendio del pasado 6 de noviembre. Los trabajos abarcan el 60% del edificio actual.
Luego de un primer período de remoción de escombros y demolición de algunos de los locales y puestos siniestrados, se pudo proceder a la perforación de 12 metros para el volcamiento de 60 m3 de hormigón; y la posterior colocación de las estructuras de hierro donde se erigirán las columnas del nuevo edificio.
Simultáneamente, se avanza con la demolición de las estructuras de material que se vio afectado por las llamas, tanto en paredes como en techos. También, se está trabajando en la fachada de la calle Urquiza, por lo que el paso peatonal se encuentra cortado en dicha vereda.
Es importante destacar que, durante el tiempo de obra, el mercado permanece abierto de manera normal sólo por los ingresos por Florida y San Martín. El acceso por calle Urquiza se encuentra cerrado para el público en general.
La misma tiene un total de 11.400 metros de cañería nueva y prevé ampliar la cobertura del servicio de agua a casi 5000 vecinos de la localidad.
Lo confirmó el Ministro de Seguridad y Justicia en la reunión que mantuvo hoy con los Intendentes de esa localidad y de General Pizarro.
Durante el acto realizado en el Salón de los Pasos Perdidos se reconoció la trayectoria del grupo como músicos y compositores folklóricos, figuras destacadas de la cultura nacional.
Del 25 al 31 de agosto, la provincia formará parte de una de las iniciativas comerciales más importantes del país en materia turística, junto a otros cuatro destinos nacionales.
La misma tiene un total de 11.400 metros de cañería nueva y prevé ampliar la cobertura del servicio de agua a casi 5000 vecinos de la localidad.