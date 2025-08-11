Las áreas de seguridad ya se preparan para el Milagro 2025

El Ministerio de Seguridad y Justicia, por medio de distintas áreas de la Policía de Salta, el Sistema de Emergencias 911 y de la Subsecretaría de Defensa Civil, participó de la segunda reunión de coordinación en el marco de las actividades previstas por la festividad del Milagro 2025.

Del encuentro convocado por la Catedral Basílica asistieron el director de Bomberos de la Policía, Waldo Mercado, el jefe de la División Operaciones Policiales del Centro de Coordinación Operativa, José Rivadero, referentes de áreas municipales, de Gendarmería Nacional, Samec, Cruz Roja, Bomberos Voluntarios, entre otros organismos.

En la mesa de trabajo se coordinaron los roles que desempeñan las áreas de servicios que brindarán coberturas de seguridad, salud, de tránsito, acompañamiento a peregrinos y asistencia general en las diferentes etapas previstas hasta el 16 de septiembre.

El 29 de agosto se realizará el Milagrito para Prejardines y Jardines de Infantes, el 30 de agosto el Milagro Juvenil, de la Infancia y la Catequesis, entre otras actividades del mes. En tanto, en septiembre iniciarán las peregrinaciones, el desplazamiento de las Imágenes Peregrinas por barrios de la zona sudeste, partiendo desde la Parroquia de barrio Villa Lavalle pasando por otras de la zona hasta llegar a la Catedral Basílica.



Finalmente, el 15 de septiembre se realizará la procesión de las sagradas imágenes y la renovación del Pacto de Fidelidad en el Monumento 20 de Febrero.