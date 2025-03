El creador de Peaky Blinders rodará la película de Oasis durante su próxima gira

La nueva gira de Oasis llega a 2025 cargada de expectación. Millones de fans del grupo llevan más de una década y media esperando al regreso definitivo de los hermanos Gallagher, después de su separación en 2009. No es de extrañar que, a las pocas horas de sacar a la venta las entradas, se vendieran todas hasta el punto de que tuvieran que sacar nuevas fechas.

Ahora, otra nueva noticia sobre la gira ha trascendido a los medios, y es que esta contará también con una película documental, creada nada más ni nada menos que por Steven Knight, creador de la mítica serie Peaky Blinders. Knight ejercerá también de productor, si bien los directores serán Dylan Southern y Will Lovelace.

Ambos cineastas han sacado adelante otros documentales relacionados con grandes grupos de la industria musical, como No Distance Left to Run, sobre el grupo de pop británico Blur, o Shut Up and Play the Hits, acerca de LCD Soundsystem.

Knight es una figura muy reconocible dentro del mundo del cine. A su creación más conocida, Peaky Blinders, habría que sumarle su labor como guionista en varias películas de éxito, como Promesas del este (2007), de David Cronenberg o Negocios ocultos (2002), de Stephen Frears, además de en varias películas del director chileno Pablo Larraín, como Spencer (2021) o la reciente María Callas (2024).



También estará detrás del guion de la próxima película de Peaky Blinders, que estará ambientada en la Segunda Guerra Mundial. “El rodaje fue impecable, el elenco es increíble”, dijo el propio Knight cuando terminaron de grabar las escenas de la película, que se espera para finales de este mismo año.