Buscan a Fernando, tienen 63 años y desapareció a principios de agosto

En el marco del Protocolo Provincial de Búsqueda de Personas, activado tras la denuncia radicada en Comisaría tercera del Distrito de Prevención 1 de Capital, distintas áreas de la Policía de Salta trabajan bajo la dirección de la Fiscalía Penal 2 para dar con el paradero de Fernando Enrique Cejas de 63 años, quien se ausenta de su hogar desde el 6 de agosto.

Fernando Enrique Cejas es de contextura delgada, tez morena, 1.78 metros de estatura aproximada y cabello corto canoso. La última vez que fue visto, vestía pantalón oscuro, campera negra, buzo de lana color beige, zapatillas negras y antejos con aumento negros.

Se solicita a la comunidad en general que ante cualquier información que contribuya con la localización del hombre buscado se reporte al Sistema de Emergencias 911, a la dependencia policial más cercana o al 3874565367 contacto de la Comisaría tercera.