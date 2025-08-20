Brindará seguridad vial y agilidad en el tránsito pesado, para potenciar el desarrollo productivo.
Buscan a Fernando, tienen 63 años y desapareció a principios de agosto
Se ausentó de su hogar en barrio Portal del Cerro de capital el pasado 6 de agosto. La situación fue denunciada por sus familiares en la Comisaría tercera del Distrito de Prevención 1 de Capital.Salta20/08/2025
En el marco del Protocolo Provincial de Búsqueda de Personas, activado tras la denuncia radicada en Comisaría tercera del Distrito de Prevención 1 de Capital, distintas áreas de la Policía de Salta trabajan bajo la dirección de la Fiscalía Penal 2 para dar con el paradero de Fernando Enrique Cejas de 63 años, quien se ausenta de su hogar desde el 6 de agosto.
Fernando Enrique Cejas es de contextura delgada, tez morena, 1.78 metros de estatura aproximada y cabello corto canoso. La última vez que fue visto, vestía pantalón oscuro, campera negra, buzo de lana color beige, zapatillas negras y antejos con aumento negros.
Se solicita a la comunidad en general que ante cualquier información que contribuya con la localización del hombre buscado se reporte al Sistema de Emergencias 911, a la dependencia policial más cercana o al 3874565367 contacto de la Comisaría tercera.
Este inconveniente afecta directamente a los pagos de DNI y Pasaportes, aunque no así a los trámites exentos de abono, ya sea por el sistema nacional o mediante la presentación de certificados de carencia de recursos.
Los hechos sucedieron en Tartagal.
La misma tiene un total de 11.400 metros de cañería nueva y prevé ampliar la cobertura del servicio de agua a casi 5000 vecinos de la localidad.
Se ausentó de su hogar en barrio Portal del Cerro de capital el pasado 6 de agosto. La situación fue denunciada por sus familiares en la Comisaría tercera del Distrito de Prevención 1 de Capital.
Brindará seguridad vial y agilidad en el tránsito pesado, para potenciar el desarrollo productivo.