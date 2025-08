Gustavo Sáenz pido una tarea conjunta entre Nación y Provincias: Exigió reciprocidad

Afirmó que es necesario “ver un presidente con gobernadores que trabajen de manera conjunta. Tienen que ver un presidente con gobernadores y sobre todo con aquellos que lo hemos acompañado desde el primer momento trabajando de manera conjunta para garantizarle a aquellos que invierten o aquellos que quieren venir a nuestro país, que acá haya equilibrio fiscal, pero también hay equilibrio institucional”.

En tal sentido, Sáenz, aclaró que “de nada sirve que nos juntemos para acompañar y dar gobernabilidad cuando después, lamentablemente sentimos y en muchos casos, y me hago cargo de lo que digo, que no hay reciprocidad para con algunos de nosotros. La lealtad es una avenida de ida y de vuelta, no es unilateral. La lealtad requiere compromiso y reciprocidad”.

Los reclamos los hizo ante la presencia de funcionarios del gobierno nacional del área de minería y los mandatarios de provincias mineras del país.