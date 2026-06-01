Lanzaron la Campaña Nacional por el Derecho a la Eutanasia en Argentina

De la misma forma que hace algunos años atrás el debate por la legalización del aborto irrumpió en la agenda argentina para poner sobre la mesa la autonomía de las mujeres y personas gestantes sobre sus propios cuerpos, hoy emerge con fuerza el proyecto de ley de eutanasia impulsado por organizaciones de la sociedad civil. En ambos casos, el eje central es el mismo: el derecho a elegir de forma segura e informada ante una situación personal y dolorosa.

Es por eso que quienes impulsan el debate y la discusión de un proyecto de ley en el Congreso firmaron una carta pública de adhesión a una ley de eutanasia. Probablemente el proyecto de eutanasia deba enfrentar resistencias ancladas en mandatos religiosos, éticos y culturales. Sin embargo, quienes acompañan esta discusión –tal como expresa la carta pública– no desconocen la importancia de los cuidados paliativos, sino que los contemplan como un pilar fundamental: la eutanasia no es un reemplazo de esos cuidados, sino una opción para contextos donde el sufrimiento no puede ser aliviado de manera suficiente.

Argentina ya demostró que es capaz de debatir asuntos controvertidos con información, respeto y pluralismo. La sanción de la ley de aborto legal en 2020 no generó el caos que pronosticaban sus detractores, sino que redujo las muertes por procedimientos clandestinos y fortaleció el sistema de salud. Hoy, la eutanasia transita un camino análogo: necesita un marco legal claro, controles estrictos y garantías para evitar abusos, exactamente como la carta pública lo reclama. El Congreso tiene la oportunidad de repetir aquella lección: cuando se reconoce un derecho negado históricamente, no se destruye la sociedad, se la vuelve más justa.

"En determinadas situaciones de padecimiento intolerable, incurable y de sufrimiento persistente, las personas tienen derecho a decidir de manera libre, informada, fehaciente y acompañada sobre el final de su vida. Este posicionamiento se basa en el respeto por la autonomía, la dignidad y la libertad individual.

Es por ello que quienes firmamos esta carta expresamos nuestro apoyo al debate y la sanción de una Ley de Eutanasia en Argentina.

Una regulación adecuada de la eutanasia establecerá marcos claros, controles estrictos y garantías para evitar abusos, y brindará opciones en contextos donde el sufrimiento no puede ser aliviado de manera suficiente. La garantía de este derecho debe ir de la mano del fortalecimiento de los cuidados paliativos, asegurando que todas las personas tengan acceso a una atención integral de calidad al final de la vida y una verdadera capacidad de decidir. La ley debe contemplar asimismo el derecho a la objeción de conciencia de las y los profesionales de la salud.

Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestras/os representantes en el Congreso que promuevan un debate plural, informado y respetuoso, basado en evidencia, orientado a reconocer derechos y dar respuesta a situaciones humanas complejas que hoy carecen de un marco legal adecuado".