Aumentan los casos de chikungunya en Salta

El Ministerio de Salud Pública, a través de la Dirección General de Coordinación Epidemiológica, informa los datos actualizados correspondientes a la vigilancia de Chikungunya en el territorio provincial hasta el 13 de mayo de 2026. Según el informe técnico, la provincia registra un total acumulado de 1.886 casos confirmados y 79 probables en lo que va del año.

La distribución geográfica de los contagios muestra una presencia extendida en diversos departamentos, continúa siendo los más afectados San Martín con 1130 casos, mientras que en Orán la cifra asciende a 532. En el departamento de Anta, se registran 161; en Capital se contabilizan 37 casos; en General Güemes, 9; en Rivadavia, 6; en Cerrillos, 4; en Iruya 3; en Metán 2; mientras que en Rosario de Lerma y en Rosario de la Frontera, 1 caso por departamento.

En cuanto a la atención clínica, se informó que se mantiene la cantidad de personas que debido a la infección, requirieron internación en un total de 113 pacientes, mientras que 46 de los casos detectados corresponden a personas que se encontraban gestando al momento de contraer el virus. Asimismo, se registró un incremento de 6 a 9 casos en pacientes neonatos (hasta 28 días de vida).

Según los datos de distribución etaria, se contabilizaron 9 neonatos (0,4%), mientras que el resto de la población infantil y joven se divide en posneonatos (0,7%), niños de 13 a 24 meses (0,5%), de 2 a 4 años (3,4%) y de 5 a 9 años (10,6%). La mayor prevalencia de la enfermedad se concentra en los grupos de 10 a 14 años con un 16,9% y, especialmente, en adultos de 45 a 65 años con un 18,8%. El resto de la distribución se completa con los estratos de 15 a 19 años (8,2%), 20 a 24 años (7,5%), 25 a 34 años (13,2%), 35 a 44 años (12,5%) y mayores de 65 años (7,0%).