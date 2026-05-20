El Hospital San Bernardo alertó sobre intentos de estafa utilizando su nombre

Desde la institución recordaron que el único canal oficial para la asignación de turnos de especialidades médicas es la línea telefónica 148. Asimismo, aclararon que solo cuentan con dos números de WhatsApp habilitados exclusivamente para la asignación de turnos de estudios complementarios específicos: 387-3022001 y 387-3013672.

Las autoridades remarcaron además que el Hospital San Bernardo nunca solicita códigos de verificación, claves personales ni datos bancarios a través de llamadas, mensajes o aplicaciones de mensajería.

Ante cualquier comunicación sospechosa, recomendaron no compartir información personal y denunciar inmediatamente el número desde el cual se realiza el contacto.

Finalmente, desde el hospital solicitaron a la población compartir esta información para prevenir nuevas estafas digitales y evitar que más personas sean víctimas de engaños.