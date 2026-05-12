Suman 6 los casos diagnosticados de lepra en la provincia

El Ministerio de Salud Pública informa datos proporcionados por la Dirección General de Coordinación Epidemiológica sobre diferentes patologías que se encuentran bajo su vigilancia hasta la semana epidemiológica (SE) 16, comprendida entre el 19 y el 25 de abril.

En la última SE, se notificaron dos casos de lepra, uno en el departamento San Martín y el otro en Orán, respectivamente.

Desde el inicio del 2026, suman 6 los casos de esta patología. Cuatro de ellos corresponden al departamento Orán, lo que representa el 66,6% del total. Además, se notificó uno en San Martín y uno en La Viña, equivalentes al 16,7% en cada caso.

Se trata de una enfermedad infecto-contagiosa crónica que afecta preferentemente a la piel y a los nervios periféricos, y en ocasiones, a las mucosas y órganos internos. La produce una bacteria llamada Mycobacterium leprae.

Los síntomas más frecuentes son manchas en la piel que persisten y tienen adormecimiento, o donde no se siente el calor o dolor. También puede haber hormigueos en los pies y las manos o pérdida de la sensibilidad en alguna parte del cuerpo. Cuando se tarda en el diagnóstico puede haber hemorragia nasal, heridas y deformaciones.

Se transmite de persona a persona en convivencia prolongada, mayormente a través de las vías aéreas y, en menor medida, por abrasiones cutáneas. El período de incubación es de tres a cinco años, pero puede extenderse a diez.