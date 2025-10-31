Se encuentran abiertas las inscripciones para postulantes a las Escuelas de Cadetes y Suboficiales de la Policía de Salta.
Cerrillos: Lo condenaron por robarle el celular a un vecino en la vereda
El individuo sorprendió al damnificado en la vereda de su domicilio, lo amenazó y le sustrajo el teléfono celular.Salta31/10/2025
El auxiliar fiscal Roque López Hinojo, por expresas directivas del fiscal penal interino de Cerrillos, Federico Jovanovics, representó al Ministerio Público Fiscal ante el Juzgado de Garantías 2, en la audiencia de juicio abreviado contra un hombre de 31 años, acusado del delito de robo simple.
La madrugada del 11 de septiembre pasado, mientras el damnificado se encontraba fuera de su domicilio, el acusado se acercó y, tras amenazarlo, le arrebató el teléfono celular. Luego, el sujeto huyó del lugar.
El personal policial, tras entrevistarse con el denunciante, quien señaló al individuo como responsable del ilícito, procedió a ubicarlo, demorar al acusado, secuestrar el dispositivo móvil y restituirlo a su legítimo dueño.
El juez Ignacio Colombo, luego de recibir la confesión del acusado, lo condenó a la pena de 5 meses de prisión de cumplimiento efectivo y lo declaró reincidente por segunda vez.
Fue un trabajo del Departamento de Caballería realizado a partir de patrullajes preventivos y alertas ciudadanas al Sistema de Emergencias 911.
Cuando un vecino gestiona su licencia debe dejar, entre otros datos, su número de teléfono, a través del cual será contactado por la Secretaría de Tránsito.
