Otra vez, animales sueltos: La policía los incautó
Fue un trabajo del Departamento de Caballería realizado a partir de patrullajes preventivos y alertas ciudadanas al Sistema de Emergencias 911.Salta31/10/2025
Efectivos del Departamento de Caballería incautaron 2 vacas y 5 caballos que se encontraban sueltos en la vía pública en ruta nacional 9, Vaqueros y La Caldera.
Las intervenciones se originaron por patrullajes preventivos y alertas ciudadanas.
Los animales fueron incautados y trasladados a la base de Caballería.
Se dio intervención a la Unidad Fiscal Contravencional.
