Bajo lineamientos dispuestos por el Ministerio de Seguridad Nacional para combatir la trata de personas, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detuvo en Salta a cuatro hombres que habían explotado sexualmente a estudiantes menores de edad.
El Mercado San Miguel ya tiene horario de verano
La norma regirá hasta finales del verano, en un primer momento.Salta24/10/2025
La Municipalidad a través del mercado San Miguel informa que se aplicará la atención con horario de verano, tanto en el predio central de Av. San Martín 782, como en su anexo de pasaje Miramar 433.
La atención será por las mañanas de 8 a 14 hs y por las tardes de 17.30 a 22 hs.
La medida busca que tanto los puesteros como los clientes se beneficien del horario de verano principalmente por el aumento de las horas de luz natural por la mañana y por la tarde, lo que fomenta el consumo y las actividades después del trabajo.
Asimismo, se mantiene la atención, los viernes y sábados en horario corrido de 8 a 22 en el anexo de pasaje Miramar.
